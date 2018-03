Le anticipazioni di Quelli che il calcio di oggi, 4 marzo 2018: ospiti Elio e le Storie Tese, Lodovica Comello, Dan Peterson e Filippo Magnini. Oggi, domenica 4 marzo alle ore 13.45 va in onda su Rai 2 nuova puntata di “Quelli che il Calcio”, condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Scopriamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti dell’appuntamento di oggi. Tra gli ospiti ci sarà Elio e le Storie Tese che presenteranno il nuovo pezzo “Il circo discutibile”, scritto da Rocco Tanica e in radio da venerdì 2 marzo. Il pezzo è estratto dall’ultimo album “Arrivedorci”, che la band definisce come il proprio “testamento biografico”. Infatti dopo 38 anni di successi e la partecipazione all’ultimo festival di Sanremo partiranno infatti per il loro Tour d’Addio dal 20 aprile al 30 giugno, giorno del loro scioglimento definitivo.

Il tavolo di Quelli che il calcio, i commenti e gli approfondimenti delle partite.

Al grande tavolo di Quelli che il calcio per commentare le partite della serie A ci saranno Lodovica Comello, la giornalista sportiva Giorgia Cardinaletti, volto della Domenica Sportiva, Filippo Magnini, Dario Vergassola, Ciccio Graziani, Dan Peterson, e l’arbitro Paolo Casarin, il guru dei motori Giorgio Terruzzi e Fulvio Collovati il Campione del Mondo di Spagna ’82.

Come ogni domenica dalla postazione tecnica, ci sarà Emanuele Dotto invece Melissa Greta Marchetto sarà pronta a cogliere i “sussurri” dalla rete dalla sua postazione web. Non mancheranno le incursioni comiche di Ubaldo Pantani che oggi vestirà i panni di Gianluigi Buffon e Corrado Augias, Antonio Ornano alias Ferruccio Branzino e Toni Bonji nella parodia di Paride Coccio e del finto presentatore che irromperà nello studio creando scompiglio.

Dal “pub” di Corso Sempione Federico Russo e i Calciatori Brutti commenteranno le partite con Dino Zandegù, l’allenatore ed ex portiere Sasà Soviero e Sara Peluso, moglie del difensore del Sassuolo Federico. Invece, Mimmo Magistroni e Totò Schillaci saranno a Gremiasco (AL) per riproporre i migliori gol della Serie A con i “pulcini” della squadra alessandrina, mentre Francesco Mandelli sarà al Comics and Games di Mantova, la fiera dedicata al fumetto, all’animazione e ai giochi dell’immaginario fantasy.

Infine, dalle tribune degli stadi racconteranno le partite di serie A l’Ammiraglio con lo scrittore Flavio Soriga, a Marassi per l’anticipo delle 12.30 Genoa – Cagliari, l’ex calciatore Gianpaolo Bellini e il mental coach Roberto Re saranno a Bergamo per l’Atalanta – Sampdoria, Boosta e Marcello Cirillo per Torino – Crotone. Il grande Bruno Pizzul e il cantante e attore fiorentino Lorenzo Baglioni invece seguiranno Udinese – Fiorentina, mentre racconteranno le emozioni di Benevento – Verona la giovane attrice Virginia Robatto e il giornalista e pittore Ferruccio Gard.

