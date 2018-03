La cantante statunitense Romina Power, ex moglie di Al Bano, rompe il silenzio e si scaglia contro i programmi televisivi e le riviste di gossip. Loredana Lecciso e Al Bano negli ultimi tempi stanno attraversando una grave crisi sentimentale. La coppia ha attirato di nuovo l’attenzione dei media perché Loredana è tornata a Cellino San Marco per riabbracciare i figli avuti dal cantautore. Dando questa notizia, le principali testate giornalistiche hanno tirato fuori nuovamente il nome di Romina Power.

Il post polemico (poi cancellato) di Romina Power su Instagram rivolto a chi la cita sempre a sproposito.

Loredana, nonostante si sia recata qualche settimana fa in un albergo milanese per incontrare il compagno, secondo il periodico di gossip “Diva e Donna”, non ha ancora ritrovato la sintonia con Al Bano per colpa della Power che continua a provocarli sui social.

Ma Romina stanca di essere menzionata da tutti, a sproposito ed in ogni singola occasione, ha deciso di rompere il silenzio attraverso un duro post sul suo profilo Instagram. L’artista statunitense ha consigliato ai followers di staccarsi completamente dalla televisione corrotta e dall’avidità. Inoltre, Romina ha suggerito a tutti di farsi delle passeggiate nei parchi o di leggere un buon libro e di stare lontano dalle edicole perché contengono solo delle riviste contaminate.

Sotto il suo messaggio, l’ex moglie di Al Bano ha risposto anche con questa affermazione: “Un mio modesto parere per marzo!”. La stranezza tuttavia è che questo post sia stato poi cancellato. Forse perché giudicato troppo polemico?

Al posto di quello battagliero ne è comparso un altro certamente commovente, pubblicando su Instagram uno scatto risalente a tantissimi anni fa, in cui si vede Romina da giovane sdraiata sul letto accanto al secondogenito, neonato. La cantante, inoltre, ha scritto questa breve didascalia: “Con Yari qualche anno fa!”. La sorpresa fatta dall’artista statunitense è piaciuta moltissimo ai seguaci, che in pochissimo tempo hanno riempito il post di commenti e like.

