Serie A: il presidente della Lega Serie A stabilisce il rinvio di tutte le partite per la morte di Astori!

Si è deciso l’annullamento della 27esima giornata di serie A a seguito dell’improvvisa morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Erano già state ufficialmente rinviate Udinese-Fiorentina e Genoa-Cagliari. Ma poi sono state rinviate tutte le altre gare di questa giornata di serie A incluso il derby di Milano. Rinviate anche le partite di serie B in programma oggi e lunedì. Il capitano della Fiorentina Davide Astori, 31 anni, 14 presenze anche in azzurro, è stato trovato morto nella camera dell’albergo “La’ di Moret” a Udine dove si trovava con la squadra per giocare alla Dacia Arena.Il difensore probabilmente è deceduto nel sonno, forse per un arresto cardiocircolatorio.

Il decesso di Astori e il comunicato del presidente della Lega Serie A Malagò con cui ha rinviato tutte le partite a data da stabilire.

Astori è stato colpito da infarto nel sonno. Dormiva in camera da solo. Stamattina non si era presentato a colazione e alle 9.30, impensierito, il massaggiatore è salito nella sua camera. Lo staff medico non ha nemmeno tentato di rianimarlo. Il suo corpo è stato trasportato all’obitorio di Udine Santa Maria della misericordia.

«Il Commissario Straordinario della Lega Serie A, Giovanni Malagò, vista la tragedia che ha colpito il mondo del calcio con l’improvvisa scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori, ha deciso di rinviare a data da destinarsi le partite in programma oggi nella 27esima giornata di serie A». E’ quanto si legge in una nota del commissario della Lega Serie A Giovanni Malagò.

