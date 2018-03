Al Bano e Romina, le ultime novità. Mettendo da parte i recenti gossip sul triangolo amoroso Albano, Romina e Loredana, per la ex coppia è in arrivo una bella sorpresa. Secondo un gossip lanciato sul settimanale Di più, Albano e Romina Power potrebbero diventare presto nonni.

Albano e Romina Power: diventeranno nonni?

Il settimanale Di Più ha svelato un gossip riguardo la figlia di Albano e Romina, Cristel Carrisi. La giovane Carrisi, si è sposata nel settembre 2016 con l’imprenditore Davor Luksic, è sul settimanale viene mostrata una foto che la ritrae è sembra proprio di essere in dolce attesa… Dunque Al Bano e Romina stanno per diventare nonni? Dai diretti interessati non è arrivata ancora nessuna conferma o smentita.

Nel frattempo, la cantante italo-americana Romina Power, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto in bianco e nero in cui vengono mostrati i suoi genitori con lei in braccio, che per la prima volta, la presentarono al mondo. Nella didascalia della foto la Power ha scritto le seguenti parole: “Quando i miei mi hanno presentato per la prima volta. Avessi potuto immaginare il seguito, mi sarei data per malata. Ma allora forse pensavo ancora che il mondo fosse bello e giusto”. Molti i commenti e “cuoricini” ricevuti dai fan che tifano per la coppia Albano-Romina.

