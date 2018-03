Alessia Marcuzzi: il look e l’outfit di oggi lunedì 5 marzo 2018, all’Isola dei Famosi 2018. Va in onda stasera la settima puntata del reality sulla sopravvivenza. Ritorna la programmazione di lunedì per non incorrere nella concorrenza Rai de Il Commissario Montalbano, che invece si sposta di Martedì. Ad affiancare la conduttrice Alessia Marcuzzi in studio gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. La bionda conduttrice attingerà, come ha dichiarato lei stessa, dal proprio guardaroba personale.

Il look di Alessia Marcuzzi per la sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2018 di stasera, lunedì 5 marzo 2018.

Alessia Marcuzzi in questa tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, sta alternando look total black a total white. Continua l’abbinamento di capi “cheap” ad altri più lussuosi: difatti Alessia annota con puntualità via social le firme dei propri capi, accosta capi economici ad altri più ricercati.

Per la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, del 20 febbraio 2018, Alessia Marcuzzi ha stupito con un raffinato completo total white. Anche questo outfit proviene dal guardaroba personale della Marcuzzi, che durante quest’edizione dell’Isola dei Famosi si diverte a trovare nuove linee guida e nuovi accostamenti dei suoi abiti.

La predilezione per le giacche è evidente, e durante la scorsa diretta serale ha optato (forse guidata dalle critiche via social) per una giacca lunghezza fianchi firmata Hermes e pantaloni H&M. Le giacche e le scarpe (queste sono sandali di Giuseppe Zanotti) sono le costanti dei capi più cari della conduttrice.

Per la serata di martedì 27 febbraio 2018, la sesta puntata dell’Isola, Alessia alterna nuovamente al total white della scorsa puntata, il nero da capo a piedi, prediligendo ancora una volta la stilista Stella McCartney, ed indossando dunque un suo minidress monospalla a manica lunga. Completano il look skinny jeans lucidi effetto pelle e tacchi 12 Casadei.

