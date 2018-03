Il look di Caterina Balivo a Detto Fatto oggi, 5 marzo 2018. Detto Fatto torna oggi, lunedì 5 marzo 2018, per aprire un’altra settimana insieme con una nuova puntata in diretta. I telespettatori avranno la possibilità di interagire con Caterina Balivo ed i suoi tutor attraverso i canali social della trasmissione, ed in social room oggi troviamo Giampaolo Gambi nei panni di Marzullo. Per la puntata in diretta di oggi, Caterina Balivo ha scelto un outfit total black con un abito a tubino nero con manica a tre quarti.

Detto Fatto, i tuorial di oggi, 5 marzo 2018: moda, arredo, acconciature capelli.

A Detto Fatto oggi, lunedì 5 marzo 2018, torna Olivia Ghezzi con un nuovo tutorial di moda. Oggi Olivia è impegnata in un nuovo tentativo di cambio look, e propone alla sua ospite tre outfit. Il primo è sui toni dell’acqua con blusa color tiffany e pantalone con sfondo celeste e delicata fantasia con tante farfalle rosa che fanno di questo un look molto femminile. Il secondo abito è un tubino rosso con il fiocco e accessori sull’argento, mentre il terzo è un look colorato molto pop con top a bande verticali rosse e rosa ed un volant sul petto, ed una gonna a palloncino blu scuro con fantasia argento. L’ospite di Olivia decide di cambiare il suo look e sceglie di indossare il primo outfit.

Giovanni Ciacci e Caterina Balivo, prima della pagina dedicata al gossip, ricordano Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto ieri a soli 31 anni. Il calciatore si trovava con la squadra ad Udine per disputare la partita di campionato e al mattino, a colazione, i compagni di squadra si sono allarmati, non vedendolo presente a colazione. Astori è morto nel sonno.

A Detto Fatto la home stager Mirna Casadei ci mostra come trasformare un’anonima stanza da letto in una camera originale, sul mood anni Novanta. Mirna propone una camera con biancheria letto bianca e nera, un comodino bianco molto semplice ed un mobiletto fai da te con compensato. La parete della camera è gialla, ed è impreziosita da quadri sui toni sul verde e sul nero. Il vero punto forte della camera è un elemento d’arredo fai da te: si tratta di una lampada fatta con le diapositive, ed una volta accesa vengono illuminate le immagini con i nostri ricordi che verranno proiettati sulla parete.

A Detto Fatto torna il mago della piastra Davide Cichello che oggi pettina un’ospite speciale: Margherita Zanatta. Davide utilizza un pettine a denti larghi ed piastra media. Con una spuma, poi, realizza un effetto bagnato. Spennella poi il capo di Margherita con glitter giallo e gel: l’effetto gold è pronto! Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

