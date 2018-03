Al via la settima puntata de L’Isola dei Famosi 2018, ed.13 in onda lunedì 5 marzo 2018 su canale 5. Durante questa settima puntata del reality sulla sopravvivenza, due degli ex naufragi rientreranno in gara ed uno sarà eliminato.

I due concorrenti eliminati se la vedranno con l’eliminato di questa serata: sarà il pubblico poi a decidere l’esito.

In ballottaggio ci sono Cecilia, Filippo, Nadia e Paola. Al momento, secondo i sondaggi web, i favoriti al rientro in gara sono Filippo e Nadia ma i giochi sono ancora aperti. Si tratta soltanto del primo di due televoti di questa puntata. Il secondo deciderà chi tra i concorrenti in nomination verrà eliminato dal gioco. I tre naufragi in nomination sono: Alessia, Bianca ed Elena. Quest’ultima sembra la sfavorita tra le tre, con il 54% dei voti contro.

Due ex concorrenti rientreranno dunque in gioco ma non definitivamente: a quanto pare i vincitori del televoto (due tra Paola, Nadia, Filippo e Cecilia) se la vedranno con l’eliminato della puntata odierna: a quel punto sarà il pubblico a decidere. Nel frattempo il primo eliminato riammesso in gara è come da previsione sondaggi, Nadia! Il secondo è Paola! Elena Morali eliminata della serata va al televoto con Paola e Nadia per scoprire chi rimarrà sull’Isola che non c’è.

