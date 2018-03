Guida tv completa di stasera lunedì 5 marzo 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso uno Speciale Porta a porta per dare ampio spazio alle reazioni politiche e ai nuovi scenari del dopo elezioni. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv Hawaii Five – 0 con gli episodi Dio salvi la regina, nuovo giocatore e A caccia del passato.

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film Una notte con la regina. L’8 maggio del 1945, il giorno in cui gli Alleati accettano la resa, per le strade di Londra il popolo è in festa per la fine della guerra. Elizabeth e Margaret Windsor, due giovani dal sangue blu, chiedono al re e alla regina il permesso di uscire, di mescolarsi alla gente per unirsi ai festeggiamenti. Il permesso viene loro concesso, a patto che accettino la scorta di due Guardie Reali, che rientrino a Palazzo entro mezzanotte e che non lascino il Ritz Hotel. Margaret riesce a sgattaiolare via dall’hotel ed Elizabeth la cerca per tutta Londra.

Guida tv di stasera lunedì 5 marzo 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Rete 4 andrà in onda la trasmissione Dalla vostra parte dopo il voto, la trasmissione di approfondimento con tanti giornalisti ed esperti vari che cercheranno di dare una risposta ai risultati elettorali. Su Canale 5 vedremo il programma condotto da Alessia Marcuzzi L’Isola dei Famosi 2018.

Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film con Bruce Willis Red. Frank Moses è un ex agente della CIA in pensione. Frank al telefono conosce Sarah, una ragazza sognatrice, ma per lui e per la ragazza si apre un periodo in cui rischiano la morte. Stasera La7 trasmetterà uno speciale Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi con una puntata speciale dedicata alle elezioni politiche.

