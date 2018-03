Le anticipazioni de Il Segreto, le trame e le puntate del 5, 6, 7, 8 e 9 marzo 2018. Il Segreto torna oggi, lunedì 5 febbraio 2018, cono una nuova settimana ricca di puntate interessanti e pieni di sorprese. Anche questa settimana, l’appuntamento con Il Segreto sarà solo pomeridiano: le puntate serali, per il momento, sono sospese. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali delle puntate che vedremo in questa settimana, da lunedì 5 a venerdì 9 marzo. Le anticipazioni ufficiali de Il Segreto rivelano che Alfonso ed Emilia sospettano che Matias incontra di nascosto Beatriz, e affrontano il discorso con il figlio. Matias confessa che quando Marcela ha avuto l’incidente, era con Beatriz.

Matias lascia Beatriz: le anticipazioni de Il Segreto dal 26 febbraio al 2 marzo 2018.

Matias si sente molto in colpa, e corre a sfogarsi con Beatriz, dicendole che Emilia ed Alfonso sanno della loro relazione segreta. Beatriz non reagisce nel modo in cui sperava Matias: la ragazza sembra preoccupata solamente per sé stessa, e questo comportamento appare a Matias molto irritante e poco rispettoso per la sua situazione. Marcela ed il bambino, infatti, lottano tra la vita e la morte, e Beatriz pensa solo a sé stessa. Matias è disgustato ed amareggiato, e decide di chiudere definitivamente con Beatriz: promette che, se Marcela dovesse riprendersi, le resterà sempre fedele.

Le anticipazioni de Il Segreto: l’arrivo di Julieta.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Nicolas si trova a La Puebla per alcuni affari di lavoro e lascia sua figlia Juanita addormentata nella carrozzina. Mentre la bambina dorme, una passante urta la carrozzina, che slitta così in strada proprio mentre sta per passare un camion. Una ragazza si butta coraggiosamente per strada e spinge via la carrozzina, evitando così una nuova tragedia. Nella soap Il Segreto entra un nuovo personaggio: si tratta di Julieta, ma ancora non conosciamo il suo nome: Nicolas si avvicina alla sconosciuta che ha salvato sua figlia e le offre del denaro per ricompensarla, ma la ragazza rifiuta e va via senza nemmeno dire il suo nome. Nicolas vuole ritrovare la giovane, e scopre che si trova a Puente Viejo: Emilia assiste ad uno scontro verbale tra Francisca ed una ragazza, ed è convinta che si tratti della sconosciuta che ha salvato Juanita.

Saul e Prudencio sono ancora a villa Montenegro, e Francisca si affeziona sempre di più a loro: i due fratelli le ricordano i suoi figli, e vorrebbe che i due restassero ancora con lei. Saul, intanto, con l’aiuto di Raimundo, riesce a mettersi in piedi, mentre Prudencio aiuta Francisca a risolvere alcuni problemi aziendali.

