Isola dei famosi 2018: anticipazioni della puntata di stasera 5 marzo 2018. Questa sera andrà in onda su Canale 5 un’altra puntata del serale dell’Isola dei Famosi 2018. Ad affiancare Alessia Marcuzzi in studio ci saranno Daniele Bossari e Mara Venier, in qualità di opinionisti. Questa sera sapremo la composizione dei concorrenti sulla terza isola di naufraghi. Sono al televoto per la riammissione in gioco: Paola Di Benedetto, Filippo Nardi, Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi. I nominati dal gruppo, invece, sono: Alessia Mancini, Bianca Atzei ed Elena Morali. Chi uscirà ufficialmente dal gioco?

Isola dei Famosi 2018: il look di Alessia Marcuzzi.

Com’è noto, gli abiti che Alessia Marcuzzi indossa in studio per condurre l’Isola dei famosi 2018 sono prelevati direttamente dal suo guardaroba. La conduttrice mescola capi griffati ad altri low cost, creando outfit sempre originali. La scorsa settimana la tunica nera indossata da Alessia le ha disegnato un addome un po’ morbido ed è subito scattata la domanda: la Marcuzzi è incinta? Stasera, nella sua spontaneità, la conduttrice potrebbe decidere di fare qualche rivelazione in merito alla vicenda.

Isola dei Famosi 2018: gli ex naufraghi si dissociano dalle rivelazioni della Henger.

Chiara Nasti, concorrente ritirata dall’Isola dei famosi 2018, ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale ha ribadito di aver cercato di tenersi lontana dalla vicenda Monte-Henger, che “rischiava di assumere toni e contorni pericolosi, specie sotto l’aspetto delle eventuali responsabilità penali, per i due apparenti contendenti”.

La giovane, riferendosi all’audio nel quale parla della vicenda di Francesco Monte con il marito di Eva Henger al ristorante, ha precisato che la trasmissione Striscia la notizia ha diffuso ed in più di una puntata, delle “conversazioni private non autorizzate” e di aver dato incarico formale ai suoi legali, affinché gli stessi possano, “nelle opportune e competenti sedi, esperire ogni azione idonea a tutelare la mia immagine, il mio decoro e la mia persona, nel senso più semplice del termine”.

Ma non è finita qui, Striscia la notizia ha diffuso un altro audio nel quale Nadia Rinaldi spiega alla Henger perchè non sosterrà la sua versione dei fatti. Nel corso della scorsa puntata dell’Isola dei Famosi fu aperta un’ampia pagina sulla vicenda di Monte e della presunta presenza di marijuana nella villa. Visto quanto accaduto in settimana, stasera potrebbe riparlarsene ancora. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13

