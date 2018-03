Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 del 5 marzo 2018. Scopriamo cosa accade in queste ore ai naufraghi con il nostro daytime di lunedi 5 marzo 2018. Sull’Isola dei Famosi, continua lo scontro tra Alessia Mancini e Marco Ferri dopo che il mejor ha nominato l’ex velina e da allora i rapporti tra i due sono sempre più tesi. Poi la Mancini si sfoga con Jonathan e lo mette in guardia.

Scontro tra Mancini e Marco Ferri: il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi 5 marzo 2018.

La prima questione tra la Mancini e Ferri è nato per avere un posto comodo sul tronco, Marco le chiede di spostarsi per appoggiarsi e la Mancini ha sbottato: “Ma se hai tutto il tronco”. Dopo la Mancini si è sfogata con Jonathan facendogli notare che la richiesta era stata strana, ma l’ex gieffino non era dello stesso avviso.

Marco Ferri ha deciso di affrontare allora la Mancini: “Se hai qualcosa da ridire sul mio comportamento dimmela in faccia, è come dice Jonathan. Sei troppo maestrina. Anche a me danno fastidio le cose che fai ma non sto sempre lì a fartele notare”. La Mancini ha subito replicato: “Se pensavo di nasconderti qualcosa non ne parlavo con il tuo amico Jonathan, hai degli atteggiamenti pretestuosi”.

Dopo Alessia ha parlato sia con Jonathan che con Bianca: “Mi attacca per strategia, mi dispiace che ti fidi ciecamente di lui e spero che te non debba rimanerci male perché sei una persona sensibile. Marco sta giocando a quello che deve portare avanti la nomination, vuole far credere tra me e lui non corre buon sangue quando finora non è mai stato così. Tu sei troppo intelligente per non capire il suo gioco, lo sai che mi vuole eliminare. Ti faccio un esempio, ieri volevo aiutarlo perché da una parte aveva le lumache e dall’altra i tronchi con i cactus, ma lui mi ha risposto borioso “no, arrivi tardi, ormai ho portato per tutta la costa. Filippo ha tanti difetti però non sbagliava a dire: Marco è uno che si spara le pose anche durante il sonno, è uno che sa come fare, è un partecipante di reality seriale. A quanti ha preso parte? Almeno tre. Non è spontaneo, è piuttosto calcolatore. Mi piacerebbe che fosse sincera la vostra amicizia però non ci credo. Lui non si espone, rischia l’eliminazione chi si espone come me, non chi è trasparente”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

