Nuovi scontri sull’Isola dei Famosi 2018: lo assicura l’inviato Stefano De Martino. Tra caso droga, nomination pilotate, accuse omofobe da parte di uno dei concorrenti, non si arrestano mai gli scandali sull’Isola dei famosi. Ecco alcune anticipazioni di ciò che accadrà stasera durante la settima puntata de L’Isola dei Famosi 2018, ed.13.

Tensioni sull’Isola spoilerate da Stefano De Martino a Verissimo.

Stefano De Martino, in collegamento con Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di sabato 3 marzo 2018, Stefano si lascia infatti sfuggire che su Playa Uva si è creata “una situazione piena piena di scintille” E poi aggiunge che “ci sono state un po’ di discussioni e c’è molto movimento”. Ad accrescere la tensione lunedì 5 marzo inoltre, durante la settima puntata del reality sulla sopravvivenza, due degli ex naufragi rientreranno in gara.

In ballottaggio ci sono Cecilia, Filippo, Nadia e Paola. Al momento, secondo i sondaggi web, i favoriti al rientro in gara sono Filippo e Nadia ma i giochi sono ancora aperti. Si tratta soltanto del primo di due televoti di questa puntata. Il secondo deciderà chi tra i concorrenti in nomination verrà eliminato dal gioco. I tre naufragi in nomination sono: Alessia, Bianca ed Elena. Quest’ultima sembra la sfavorita tra le tre, con il 54% dei voti contro.

Accuse omofobe e canna-gate da affrontare a tutti i costi durante la settima puntata.

Vladimir Luxuria, ex opinionista proprio dell’Isola, intanto, intervistata dal settimanale Nuovo ha detto la sua sullo scottante caso: “Non affrontare nella diretta dell’Isola un fatto così grave come il canna-gate, soprattutto quando tutti gli altri programmi ne parlavano, può sembrare una decisione forzata e fuori luogo. Credo che Alessia, pur di seguire la volontà degli autori, abbia deciso di insabbiare tutto.”

Parole dunque tutt’altro che morbide nei confronti della conduttrice. La stessa Vladimir, inoltre, ospite dei talk show della D’Urso si era più volte mostrata perplessa circa le scelte dei contenuti da mostrare al pubblico da parte del reality, come le presunte offese omofobe di Franco Terlizzi a Craig Warwick, mai trasmesse ma riportate dal sensitivo inglese al suo rientro dall’Honduras, ma che sicuramente, ora che sono emerse, verranno affrontate nel corso di questa settima puntata del reality.

