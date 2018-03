Le nomination dell’Isola dei Famosi 2018 di lunedì 5 marzo 2018, della settima puntata. Oltre a scoprire chi abbandonerà il gioco tra Bianca, Alessia ed Elena in nomination, scopriremo anche chi tra Nadia, Filippo, Paola e Cecilia potrà rimanere sulla isla bonita. Intanto i 4 naufraghi commentano in maniera unanime la loro ex compagna d’avventura Bianca Atzei.

I quattro in ballottaggio per rientrare in gara parlano di Bianca. Franco a rischio espulsione dal programma.

Lunedì 5 marzo 2018 andrà in onda in diretta la settima attesissima puntata de L’isola dei Famosi, il discusso e amato reality di Canale 5. Paola di Benedetto, Filippo Nardi, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti, confinati nell’isla bonita, stanno attendendo il verdetto che decreterà chi potrà rientrare in gioco e chi invece dovrà abbandonare per sempre il programma.

I naufraghi o futuri ex, nel commentare il tempo trascorso sull’isola assieme agli ex naufraghi hanno parlato in particolare di Bianca Atzei. Filippo Nardi, con il quale la cantante sembrava aver instaurato un ottimo rapporto si è definito molto deluso dal comportamento della ragazza: “Bianca – asserisce – è una manipolatrice. È tipo un paguro. Le serve una conchiglia per avere un po’ di copertura. Poi se vede una conchiglia più bella, molla quella conchiglia e va a prendere l’altra.”

Potrebbero costare l’espulsione dell’ex pugile le presunte offese omofobe di Franco Terlizzi a Craig Warwick, mai trasmesse ma riportate dal sensitivo inglese al suo rientro dall’Honduras, ma che sicuramente, ora che sono emerse, verranno affrontate nel corso di questa settima puntata del reality.

