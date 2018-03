I vincitori della 90esima edizione degli Oscar. Sono stati consegnati stanotte, al Dolby Theatre di Los Angeles, le statuette della 90esima edizione degli Academy Awards, ovvero i premi più importanti del cinema, conosciuti come Oscar. La più famosa kermesse cinematografica è stata condotta, dal comico di Jimmy Kimmel.

A vincere il premio oscar per il Miglior film è stato “La forma dell’acqua” di Guillermo Del Toro. Il film è approdato a Hollywood con ben 13 nomination, ed si è aggiudicato quattro statuette oltre quella di Miglior film anche quella per la Miglior Regia, Miglior sceneggiatura e Miglior Colonna Sonora originale.

Il premio per il Miglior attore è stato vinto da Gary Oldman, che ha interpretato Winston Churchill in L’ora più buia. Migliore attrice protagonista a Frances McDormand per il film Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Sam Rockwell invece ha vinto il premio come Miglior attore non protagonista. Il premio Miglior trucco e acconciature a Lucy Sibbick, Kazuhiro Tsuji e David Malinowski per L’ora più buia.

Il premio Migliori costumi a Mark Bridges per Il filo nascosto. I produttori James R. Swartz e David Fialkow e i registi Dan Cogan e Bryan Fogel hanno vinto il premio per il Miglior documentario per Icarus. Miglior montaggio sonoro (sound editing)a Richard King e Alex Gibson per il film Dunkirk. A vincere il premio Miglior attrice non protagonista è stata Allison Janney con Io, Tonya. Il premio Miglior film straniero è stato vinto da A Fantastic Woman, quello come Miglior cortometraggio animato al film Dear Basketball e quello come Miglior film d’animazione è stato vinto da Coco.

Il film Durkink ha vinto il premio come Miglior Montaggio, miglior effetti speciali al film Blade Runner 2049. Il film italiano di Luca Guadagnino “Chiamami con il tuo nome” ha ottenuto il premio Miglior sceneggiatura non originale. A vincere il premio per la Miglior sceneggiatura originale è stato il film Get Out. Premio per la Miglior fotografia al film Blade Runner 2049.

