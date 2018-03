La quiete in casa Carrisi non è ancora arrivata, anzi, la tempesta si preannuncia diventare un tornado. Loredana Lecciso stavolta non ci sta e passa dalle parole ai fatti, sporgendo una denuncia contro ignoti. Vediamo cosa è accaduto. Romina Power ha condiviso sui social un commento di Loredana Lecciso alla notizia della presunta gravidanza di Cristel Carrisi. Si tratta, in realtà, di un post falso, ed è stato postato presumibilmente da ignoti. Loredana Lecciso ha comunque contattato i suoi legali per andare in fondo alla faccenda.

Loredana Lecciso querela Romina. Le news.

Loredana Lecciso ha dunque sporto denuncia contro ignoti e ha querelato Romina Power. Il fatto si apprende da una nota pubblicata dai legali della Lecciso: “In data odierna, sul profilo del social network Instagram della sig.ra Romina Power è apparso un post a contenuto altamente e gravemente diffamatorio e lesivo della persona e della immagine della sig.ra Loredana Lecciso. Tale post, verosimilmente ascrivibile ad ignoti, si è esplicato nella divulgazione di notizie false non provenienti dalla sig.ra Loredana Lecciso, con l’aggravante della indebita appropriazione della sua identità“. In tutto ciò, Romina Power non ha commentato la questione, e sta cercando di concentrarsi per il suo tour. Sui social, infatti, chiede un parere ai seguaci: che colore scegliere per l’abito da indossare durante il concerto?

