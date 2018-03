Beautiful tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 marzo 2018 – «Animate discussioni…» – Siamo a un nuovo terzetto di puntate della soap opera più gettonata al mondo, cariche di tensioni e colpi di scena con dense emozioni, che ora andiamo a scoprire insieme: secondo le anticipazioni di Beautiful, Sheila racconta ad Eric di aver scoperto di una relazione tra Quinn e Ridge, ma lui non si fida. Nel frattempo Sally e Thomas brindano alla sfida lanciata a Steffy. Quinn cerca di convincere Ridge che è arrivato il momento di confessare la verità ad Eric, ma giunti alla villa, sorprendono Sheila ed Eric mentre discutono animatamente.

Beautiful tutte le nuove anticipazioni e le trame delle puntate di martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 marzo 2018: “La confessione”.

Secondo le anticipazioni di Beautiful, spinti da ciò che Sheila ha rivelato al patriarca, Ridge e Quinn escono allo scoperto e confessano ad Eric di essersi baciati. Come reagirà il vecchio Forrester? Nel frattempo, quella che doveva essere una romantica gita in macchina si trasforma in un dramma per Coco e R.J.. Tutto questo mentre Brooke, ignara dell’accaduto, sta trascorrendo una serena e tranquilla giornata accanto al suo Bill.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT