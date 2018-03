Il look di Caterina Balivo di oggi, martedì 6 marzo 2018. Detto Fatto torna oggi, martedì 6 marzo 2018, con una nuova puntata ricca di idee, tutorial e rubriche. Prima di scoprire di cosa si è parlato oggi, diamo uno sguardo al look scelto da Caterina Balivo. La bella conduttrice anche oggi, come per la puntata di ieri, ha scelto un abito total black, ma oggi il vestito è impreziosito da pizzi sul décolleté.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, martedì 6 marzo 2018: moda sposa, cucina, tagli capelli, make up, gioielli.

Detto Fatto inizia con la stilista delle spose Pinella Passaro aiuta una giovane, il cui matrimonio è il primo maggio, dunque tra meno di due mesi, a trovare l’abito giusto. Pinella propone sei bellissimi abiti della sua collezione, e la ragazza sceglie di provarne tre. Il primo abito ha un corpino di pizzo bolero e gonna con spacco in mikado staccabile.

Staccando la gonna viene fuori una raffinata sirena in pizzo rebrodè. Anche il bolerino è staccabile, dando vita ad un abito da sera. Il secondo abito è una gonna in voile e un corpino a gioiello Anche questa gonna è staccabile, così come è trasformabile il terzo abito, tempestato da una miriade di cristalli con 5000 pietre applicate sul tulle. La giovane sposa sceglie il terzo abito, adatto ad un matrimonio che si svolgerà nel Duomo di Napoli.

A Detto Fatto il pasticciere Alessandro Servida ci mostra come realizzare un dolce apprezzato in tutto il mondo: il tiramisù, realizzato con crema pasticciera, panna fresca e mascarpone, savoiardi e bagna al caffè.

A Detto Fatto l’hairstylist Stefano Bonomi regala un nuovo taglio di capelli ad una sua ospite che adora la musica di Nek. La ragazza ha i capelli lunghi, e Stefano le dona un nuovo taglio medio, sbarazzino, mosso e molto femminile. Il make up artist Paolo Guatelli realizza un fantastico trucco ad una sua ospite di Taranto laureata in ingegneria elettronica. La ragazza, molto studiosa e preparata, a 22 anni ha dovuto fare i conti con un tumore, per fortuna sconfitto. Paolo utilizza una matita marrone sfumata e ombretti di color tortora e terra d’ombra.

Nuovo appuntamento con la designer di gioielli Daniela Cheli, che mostra dei coloratissimi orecchini a forma di ciliegia di sua produzione. Daniela mostra tre tipi di orecchini abbinati a tre outfit. Il primo outfit è da mattina ed è composto da jeans e maglietta, cui sono abbinati degli orecchini con ciliegie rosa. Il secondo outfit è raffinato, da pomeriggio, con gonna longuette fantasia e maglia nera. Gli orecchini in questo caso presentano delle ciliegie gialle.

Il terzo look è da sera ed è composto da un abito elegante lungo rosso ed è impreziosito da ciliegie rosse brillantinate. Tutte e tre le ciliegie sono formate con cotone. Fra i tre modelli cambia, però, il tipo di cotone: per il modello da sera il cotone è sbrilluccicoso. Ecco tutto ciò di cui abbiamo bisogno per realizzare questi graziosi orecchini: delle palline di legno forate, una mezza sfera di plastica, del fino di cotone, due clip del diametro di 14 millimetri, due cilindri di ottone lunghi 4 centimetri, del nastro bioadesivo, della colla liquida, delle forbici appuntite, ago e filo. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

