Guida tv completa di stasera martedì 6 marzo 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso Il commissario Montalbano con l’episodio inedito Un covo di vipere. L’imprenditore Cosimo Barletta viene trovato morto, ucciso con un colpo di arma da fuoco alla nuca. Montalbano scopre che Barletta era un uomo freddo, crudele, privo di scrupoli e sentimenti: era uno strozzino, con una particolare inclinazione verso le giovani ragazze.

Su Rai 2 andrà in onda il programma Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli #Cartabianca.

Guida tv di stasera martedì 6 marzo 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film Le parole che non ti ho detto. Durante una vacanza Theresa trova su una spiaggia una bottiglia con dentro un messaggio d’amore per Catherine. Si metterà alla ricerca dell’autore del messaggio. Su Canale 5 vedremo la sesta puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi American Sniper. Chris Kyle è un cecchino arruolato nei Navy SEAL e viene inviato in missione a Falluja. Qui diventa il cecchino più letale nella storia delle forze armare statunitensi.

Su Italia 1 vedremo il film Harry Potter e i doni della morte – Parte 1. La7 propone il programma condotto da Giovanni Floris Di martedì.

