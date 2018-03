Isola dei famosi 2018: il riassunto della puntata di ieri, lunedì 5 marzo

Isola dei Famosi 2018: la settima puntata. E’ andata in onda ieri, lunedì 5 marzo su Canale 5, la settima puntata dell’Isola dei Famosi 2018. La trasmissione di ieri sera è stata caratterizzata da colpi di scena, abbandoni e ritorni sull’Isola. Mara Venier ha “lottato” per tutta la puntata con la poltrona sulla quale era seduta, dando vita a siparietti a tratti comici. Ad abbandonare l’isola principale, per volere del televoto è stata Elena Morali che ha raggiunto con sua sorpresa l’Isola che non c’è, dove ha trovato ad attenderla Paola Di Benedetto e Nadia Rinaldi.

Filippo Nardi e Cecilia Capriotti sono stati eliminati definitivamente dal gioco. Poichè sull’Isola che non c’è possono rimanere solo due concorrenti alla volta, Alessia Marcuzzi apre un telelvoto flash per stabilire i nomi dei naufraghi prescelti. Paola di Benedetto per volere del pubblico tornerà definitivamente in Italia. I nominati della settimana sono Rosa Perrotta, Simone Barbato ed Alessia Mancini, nonostante Bianca Atzei sia stata criticata da più di un concorrente.

Isola dei Famosi 2018: l’esperimento di Giucas ed un atteso confronto confronto.

Giucas Casella, rientrato in Italia per motivi di salute, ha coinvolto il pubblico ed i naufraghi in un esperimento di ipnosi collettiva. In molti hanno dichiarato di avere le mani come saldate, tra cui anche Alessia e Mara. Il mentalista ha ribadito la sua volontà di tornare in Honduras, non appena possibile.

Craig Warwick e Franco Terlizzi hanno avuto un lungo confronto a distanza sulla questione della presunta omofobia di Franco. L’ex pugile ha respinto tutte le accuse e la sensazione che si è avuta, al termine della discussione, è che si sia trattato di un equivoco. I due si sono chiariti, la questione è risolta.

Francesca Cipriani ancora protagonista.

Francesca Cipriani è stata ancora una volta coinvolta nella prova ricompensa della settimana. Dopo aver garantito nelle scorse puntate pizze e spaghetti ai compagni naufraghi, ha consentito il raddoppio della quantità di cibo vinta durante la prova ricompensa dal gruppo. E’ rimasta apparsa ad una corda sospesa sul mare per 30 secondi e poi, supportata da Stefano De Martino, è scesa in maniera rocambolesca in acqua.

La battaglia Peor-mejor: vince Jonathan,

Si sono sfidati Marco Ferri e Francesca per il ruolo di peor, Francesca ha perso e sarà obbligata a portare a termine ogni giorno ad un compito affidato dal mejor. Si comincia con la veglia al fuoco tutta la notte. Il mejor, dopo la sfida tra Rosa Perrotta e Jonathan Kashanian risulta proprio quest’ultimo, che sceglie di portare sull’Isla Bonita Bianca. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13

