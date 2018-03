La settima puntata dell’Isola dei Famosi 2018. Ieri, lunedi 5 marzo, è stata trasmessa su Canale 5 la settima puntata del reality “Isola dei Famosi” condotto da Alessia Marcuzzi, affiancata in studio da i due opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Nella puntata abbiamo assistito ad abbandoni e ritorni.

Dopo l”incidente” di Mara Venier con la poltrona, la conduttrice dice che ci sono due televoti aperti: il primo per scegliere chi eliminare e il secondo per decidere chi riammettere tra i quattro naufraghi che vivono sull’Isola che non c’è. La cantante Bianca si è trovata al centro delle polemiche e delle critiche, iniziata già durante la scorsa settimana, tra lei ed Elena, che man mano hanno coinvolto anche gli altri naufraghi.

Nadia Rinaldi e Elena rimangono sull’Isola che non c’è, Paola eliminata.

Dopo la prova ricompensa, il primo naufrago che viene riammesso momentaneamente è Nadia Rinaldi. L’attrice felice ha detto: “Voglio continuare a nome di tutte le donne“. La seconda ad ottenere questa seconda opportunità è Paola Di Benedetto: “Non voglio deludere nessuno, rimango”.

Al termine del televoto, Bianca è la prima naufraga a salvarsi, mentre Elena è costretta ad abbandonare l’Isola, per approdare sull'”Isola che non c’è” dove incontra Nadia e Paola. Le tre si abbracciano. Poi un altro televoto a deciso chi tra loro potrà tornare in Palapa e chi se ne andrà definitivamente. Il verdetto è stato che Paola deve lasciare definitivamente l’Isola. Nadia ed Elena, invece, rimarranno sull’Isola che non c’è. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

