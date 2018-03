Sonia Bruganelli moglie di Bonolis bacia un altro uomo a cena, ma allo stesso tavolo c'è Paolo!

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, fotografata mentre “baciava” un altro uomo a cena. Sonia Bruganelli, 44 anni, moglie del conduttore Paolo Bonolis, 56, viene paparazzata del settimanale ‘Vero’ mentre si trova a cena e bacia un altro uomo.

Sonia Bacia un altro, ma Paolo è accanto a lei!

Immagini che i fotografi non perdono l’occasione di immortalare, ma si tratta di un siparietto creato di proposito per gli scatti dei paparazzi e per niente equivoco: l’uomo misterioso altro non è che un amico della coppia e la scena è solo un simpatico gioco. A tavola, infatti, c’è anche lo stesso Paolo. Nella sequenza immortalata fotografica dalla rivista, Sonia ride e scherza con entrambi. Prima dà un bacio a fior di labbra all’amico, poi sorride a Paolo.

Infine, al termine della cena, tutti e tre insieme si concedono un ‘selfie’ e poi una passeggiata in giro per la Capitale

Nessuna crisi per Paolo e Sonia, anzi. A 15 anni dall’inizio della loro relazione, infatti, la loro storia è più che mai solida al punto che lei vorrebbe tanto mettere in cantiere un altro bebè (il quarto dopo Silvia, 14 anni, Davide, 13, e Adele, 9 e mezzo): “Lui non è dell’idea ma proverò a convincerlo…”, ammetteva la scorsa estate.

Per Bonolis, 56 anni, si tratterebbe del sesto erede: oltre ai tre piccolini avuti dalla Bruganelli, è già papà di Stefano e Martina, nati dal precedente matrimonio con la psicologa statunitense Diane Zoeller, con cui è finita nel 1988. Una famiglia felicemente allargata che potrebbe ampliarsi ancora.

