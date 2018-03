Tina Cipollari passa il segno con Gemma Galgani: chiesti provvedimenti a Maria De Filippi

Provvedimenti in arrivo per Tina Cipollari, la storica opinionista della trasmissione di Canale 5, Uomini e Donne. Ha scatenato non poche polemiche in rete e sui social l’atteggiamento a dir poco maleducato di Tina nei confronti di Gemma Galgani, giudicato talmente fuori luogo che in moltissimi hanno chiesto alla produzione di prendere dei provvedimenti nei confronti della Cipollari.

La maleducazione di Tina su cui si esprime perfino Maurizio Costanzo.

Tutto è nato dopo che Tina nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e Donne ha rovesciato una bottiglietta d’acqua sulla testa di Gemma Galgani. Un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato che ha scatenato accese discussioni in rete e sui social, dove c’è chi sostiene che questa volta la Cipollari abbia passato il segno. Vengono chiesti alla De Filippi dei seri provvedimenti.

Una polemica alimentata anche da Maurizio Costanzo che in questi giorni in una delle sue rubriche su un noto giornale ha criticato ciò che sta avvenendo all’interno dello studio di Uomini e donne. Il giornalista non si è fatto problemi a criticare le reazioni spropositate e maleducate di Tina Cipollari, affermando che effettivamente la situazione sta sfuggendo di mano in trasmissione, aggiungendo che uno studio televisivo non può trasformarsi in un ring.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT