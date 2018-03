Una vita – Acacias 38, tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 marzo 2018: «Amari ricordi…». Eccoci a un nuovo tris di puntate di una delle più fortunate soap opera spagnole, che ora andiamo a scoprire insieme: secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, Servante è abbattuto per la partenza di Paciencia e l’avvicinarsi del Natale risveglia – come spesso capita durante queste feste – nel portiere malinconiche rimembranze.

Una vita – Acacias 38, tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 marzo 2018: “Il bracciale”.

Parlando con María Luisa e Lolita, Servante racconta infatti di quando Paciencia perse il loro bambino proprio la vigilia di Natale. Intanto le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 mostrano Celia scoprire Cruz mentre si introduce di nascosto in casa Valverde per recuperare il bracciale del fratello e si offre di cercarlo al posto suo. La donna riesce a recuperare il prezioso.

Una vita – Acacias 38, tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 marzo 2018: “Colpevole!”

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, Teresa risulta colpevole dell’incidente avvenuto nel collegio, almeno finché non emergeranno nuove prove che la scagionino. Susana e Arturo incoraggiano Liberto ed Elvira a frequentarsi. Elvira sembra ben disposta ad accettare la corte di Liberto, in realtà il suo scopo è far ingelosire Simón. Sara si reca da Mauro in ospedale e i due chiacchierano del più e del meno.

