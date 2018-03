Anticipazione nuova puntata trono classico di Uomini e Donne. Oggi, martedì 6 marzo 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante la puntata del trono classico che verrà trasmessa.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico: puntata 6 marzo 2018.

La puntata inizia con il recall della scorsa puntata, con Virginia che esce dallo studio perché non vuole competere con Marta, in quanto ha mancato di rispetto a tutti. Virginia fa ingresso nello studio e inizia a parlare proprio di Marta. Anche quest’ultima ritorna in trasmissione dopo aver fatto una sorpresa a Nicolò. E lui dichiara che intende continuare la sua conoscenza.

Nicolò non ha intenzione di uscire con altre ragazze: dunque presto farà la sua scelta tra Virginia e Marta. Poi è il momento del ballo e Virginia esce dallo studio infastidita, e Nicolò la raggiunge. Poi è il turno di Mariano, che è uscito con Ida, Monik, Roberta e Federica. Mariano si è baciato con Federica. Prima viene mostrata l’esterna tra Mariano e Monik, dopo quella con Federica: dove i due si baciano in maniera appassionata. Poi parte esterna con Ida, lui prova ad avvicinarsi ma lei lo tiene a distanza e in studio Mariano decide di eliminarla. Poi parte esterna fatta con Roberta. Nel frattempo in studio rientra Nicolò ma Virginia non c’è: lui dice che è andata via.

