Uomini e Donne, le ultime news. Giorgio Manetti, è uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over del dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo le ultime puntate, in cui il cavaliere si è infuriato contro Gemma Galgani, sono tante le critiche ricevute. Gianni Sperti invece lo attacca perchè non crede più alla sua volontà di trovare davvero l’amore nel programma Uomini e Donne. Sul web, continuano a circolare rumors di un suo possibile abbandono.

Uomini e Donne: Giorgio abbandonerà il trono over?

Sono tante le critiche che Giorgio Manetti sta ricevendo sui social dai fans del programma Uomini e Donne dove lo accusano di essere interessato solamente alla popolarità. Dopo un’ulteriore decisione del cavaliere di terminare una conoscenza con una dama, Gianni Sperti ha sbottato puntando il dito contro Giorgio: “Ma che tipo di donna cerchi? Sei qui da tre anni”. Giorgio Manetti ha replicato: “L’ho spiegato più volte, non sono qui per trovare un letto, ho un prototipo molto particolare, resto qui finché Maria non mi caccia”. Il cavaliere, per il momento, ha ribadito di voler continuare a frequentare il parterre del trono over.

Giorgio Manetti, alle critiche che sta ricevendo, ha replicato: “Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere… Mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io, vivi il mio dolore, i miei dubbi, le mie risate! Vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io…! Ognuno ha la propria storia! E solo allora mi potrai giudicare!“. Maria De Filippi, cosa deciderà di cacciare Giorgio Manetti dal trono over? Chissà, vedremo nelle prossime puntate…

