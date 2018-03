Acconciature Festa della Donna 2018: trecce, chignon, code, nastrini, idee evergreen e glam!

Alcune idee per acconciature evergreen da sfoggiare in occasione della festa della donna 2018. Per la classica uscita con le vostre amiche, per festeggiare questa giornata tra spettacoli teatrali, manifestazioni culturali, concerti, abbinare una pettinatura trendy a un trucco favoloso e completate l’opera con un outfit chic e alla moda può essere anche questo un mondo per celebrare le bellezza della donna (e di se stesse). Ecco alcune idee per acconciature glamour e trendy, ma evergreen, che potrete realizzare in pochissimi minuti, anche se avete solo pochi minuti per prepararvi.

Code basse con riga centrale, chignon o raccolti fermati da nastri di velluto, trecce: le idee evergreen più veloci ed efficaci!

Se dovete lavare i capelli ma avete i minuti contati, potete usare uno shampoo secco: vaporizzate un po’ di shampoo sulla vostra chioma, lasciate qualche minuto in posa e poi spazzolate i capelli in modo energico! Per realizzare un’acconciatura trendy, non avrete bisogno di tanto tempo. L’importante sarà evitare accessori che fanno subito cheap, come il mollettone per capelli e gli elastici troppo grossi e colorati.

Se avete una chioma curata, potete realizzare la classica coda di cavallo, alta e cotonata o bassa e tirata. L’idea più alla moda è legare i capelli con nastrini neri o blu di velluto, o la coda passa su riga centrale. Alternativa la nastrino il foulard. Con una coda di cavallo come base potrete anche realizzare un facilissimo chignon, semplicemente fermando i capelli con delle forcine e arrotolandoli su se stessi.

Se avete più tempo a disposizione potete realizzare una bella treccia che potete anche arrotolare su se stessa per creare così uno chignon perfetto. Ma il trend della treccia prevede anche l’inserimento di trecce e treccine nell’acconciatura con un beauty look elegante e romantico. Insomma, con la treccia o gli inserti di treccia sarete perfette per celebrare la donna.

