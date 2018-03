Ballando con le stelle 2018 le ultime news. Giovanni Ciacci l’esperto di look e beauty tutor, del programma di Rai 2, Detto Fatto, condotto da Caterina Balivo, sarà nel cast dei nuovi aspiranti ballerini che faranno parte di Ballando con le Stelle 2018. Ciacci ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni.

L’intervista di Giovanni Ciacci.

Giovanni Ciacci intervistato dal settimanale Chi ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva. Nelle pagine del settimanale si legge il commento ironico di Giovanni: “Molti degli altri concorrenti non so chi siano. Sono io l’unica vera star del programma. E vincerò”.

Ricordiamo, che Ciacci si esibirà per la prima volta con un uomo, con il ballerino Raimondo Todaro. A tal riguardo l’esperto di look ha detto: “Non mi interessa fare il paladino di nessuno, io ballo con un uomo semplicemente perché è la mia natura, sono più a mio agio così. E presentarmi con una donna sarebbe stata una forzatura, altri l’hanno fatto e i risultati si sono visti…”.

Poi parlando dei giudici del programma, Ballando con le stelle, ha rivelato: “Ho qualche conto in sospeso… Con uno dei giudici ho avuto un fidanzato in comune, nel senso che per 10 anni questa persona è stata con me e lui contemporaneamente. Alla fine ha mollato lui per me, quindi è facile immaginare che questo giudice sarà prevenuto nei miei confronti”.

Poi parlando della sua vita privata confessa di avere due fidanzati contemporaneamente: “Stefano e Pietro. Io li chiamo le veline perché uno è biondo e l’altro è moro. Ma non è un triangolo, è amore, noi ci amiamo così. Perché nascondersi? Forse siamo solo io e Pupo che lo ammettiamo”.

