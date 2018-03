Belen Rodriguez e Andrea Iannone le ultime news. Belen Rodriguez avrebbe dovuto condurre la nuova edizione del Grande Fratello Nip, in onda da aprile. Non sarà lei a condurre il reality show. Secondo le indiscrezioni diffuse il motivo che avrebbe spinto Belen a rifiutare la conduzione del reality di Canale 5 e perchè la showgirl argentina aspetterebbe un figlio dal suo compagno Andrea Iannone. Il Grande Fratello Nip, molto probabilmente sarà condotto da Barbara Palombelli.

Belen Rodriguez incinta di Andrea Iannone?

A diffondere la notizia il settimanale di gossip, Nuovo Tv, dove si legge: “Belen sarebbe di nuovo in dolce attesa. Secondo le ultime indiscrezioni, proprio il desiderio di rallentare i ritmi lavorativi avrebbe impedito alla showgirl di accettare una proposta che altrimenti avrebbe certamente rappresentato un salto importante per la sua carriera”. Si legge ancora tra le pagine del settimanale: “Del resto, Belen aveva sempre espresso il desiderio di avere un secondo figlio, soprattutto da quando la passione con il centauro Andrea Iannone è diventata una solida relazione.”. Questa indiscrezione, per il momento, non è stato ancora confermato o smentito dai diretti interessati.

Lo scorso dicembre si era già parlato di una possibile gravidanza di Belen. Infatti i fan avevano notato delle rotondità sospette durante le puntate condotte dalla Rodriguez, Tu si que vales. Se la notizia fosse confermata per Belen sarebbe il secondo figlio. Santiago il primo figlio nato dal matrimonio con Stefano De Martino, l’ex ballerino di Amici e attuale inviato de L’Isola dei Famosi.

