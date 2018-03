Il look di Caterina Balivo a Detto Fatto oggi, 7 marzo 2018. Detto Fatto torna oggi, mercoledì 7 marzo 2018, con una nuova puntata ricca di tutorial, rubriche e consigli interessanti. Prima di scoprire di cosa hanno parlato oggi Caterina ed i suoi tutor, diamo uno sguardo al look proposto oggi dalla bella conduttrice. Caterina Balivo per la puntata di oggi ha scelto un outfit molto colorato, composto da blusa multicolor a righe verticali e da pantaloni rosa confetto.

Detto Fatto i nuovi tutorial di oggi, 7 marzo 2018: cucina, tagli capelli, moda, make up, fai da te ed i consigli della veterinaria.

Detto Fatto inizia con un tutorial di cucina. Oggi lo chef stellato Stefano Ciotti prepara un dolce dedicato a tutte le donne. Si tratta di una rivisitazione della torta mimosa: la torta mimosa alle mandorle realizzata con un biscotto alle mandorle grezze ed una mousse con panna ed olio extravergine d’oliva. Giovanni Cibin in pochi minuti cambia il volto del suo ospite, Arturo Bianchi, attore napoletano, e gli barba e capelli e donandogli freschezza grazie ad uno styling anni Cinquanta.

Silvia Nobili a Detto Fatto soddisfa una sua ospite, che vuole realizzare un costume da bagno in stile caraibico. Silvia propone tre modelli. Il primo modello ha un taglio asimmetrico ed è composto da un monospalla fucsia con un reggiseno tono su tono ed una balza luccicosa. La seconda proposta, totalmente in giallo, presenta uno scollo trasparente ricco di punti luce. Il terzo, turchese, presenta un corpetto a petali ed una gonnellina con frange.

In seguito il make up artist Alioscia Mussi realizza un trucco ad effetto da sfoggiare in occasione della Festa della Donna per un’uscita con le amiche a Jill Cooper, la regina del fitness. Si inizia con una bordatura con la matita che ritocca con l’eye liner, poi mette tanto mascara.

Alioscia usa un fondotinta di nuova generazione da applicare con le dita e non con il pennello. Crea, poi, delle ombreggiature nell’incavo oculare ed applica poi un ombretto a crema ad effetto. Il tocco di classe per la festa delle donne è un pizzico di giallo sotto l’occhio.

La veterinaria Eliana Piola ci spiega come accudire un cucciolo appena arrivato in casa. Per quanto riguarda l’alimentazione, consiglia cibo secco o umido già dosato oppure un’alimentazione casalinga ma solo dopo aver ascoltato il parere di un veterinario che ci darà consigli sulla nutrizione.

I cani, in particolar modo i cuccioli, devono passeggiare ma sono sconsigliate le aree per i cani in quanto non sappiamo se tutti gli esemplari che troviamo sono vaccinati. La veterinaria ci dà consigli sulla pettorina giusta e ci suggerisce di dare al cane una medaglietta con nome, numero di telefono e numero di microchip.

Donna Rita Macchiavelli ci mostra come trasformare un raccoglitore portadocumenti in un oggetto di home decor perfetto da regalare a tutti i papà d’Italia in occasione della loro festa. Ci occorrono cinque raccoglitori da ufficio, una foto stampata in formato A3, forbici e taglierino, righello, colla vinilica, colore acrilico bianco e nero, pennello a tampone, pennello a goccia, nastro isolante nero, colla a caldo, un vecchio asciugamano ed una spugna umida. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

