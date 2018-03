Le anticipazioni di È arrivata la felicità di martedì 13 marzo 2018. È arrivata la felicità torna stasera, 7 marzo 2018, con una nuova puntata. La fiction con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria sta emozionando con una storia incentrata sull’amore e sulla malattia, e mostra come con grande forza d’animo e con l’affetto di chi ci vuole bene possiamo affrontare anche le cose più gravi. Stasera, 7 marzo 2018, andrà in onda il quarto episodio della fiction, mentre la quinta puntata andrà in onda martedì 13 marzo. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali di È arrivata la felicità 2.

Angelica si innamora del suo oncologo? Le anticipazioni di È arrivata la felicità del 13 marzo 2018.

Martedì prossimo andranno in onda due episodi, uno dal titolo “Quando hai cambiato acconciatura” e l’altro dal titolo “Quando ho cominciato ad affidarmi troppo”. Nel primo episodio vedremo Angelica alle prese con uno degli effetti collaterali della chemioterapia: la perdita dei capelli. Le ciocche vanno via a fiumi, e Angelica decide di rasarsi la testa a zero e di portare una parrucca. La donna, intanto, ha deciso di invitare al suo matrimonio l’oncologo che la sta curando, il dottor Ravalli, ed Orlando si scopre molto geloso del medico, ma decide di non dire nulla ad Angelica.

Secondo le anticipazioni ufficiali di È arrivata la felicità nell’episodio Quando ho cominciato ad affidarmi troppo vedremo Orlando diventare sempre più geloso del dottor Ravalli a causa del comportamento di Angelica, che sembra ansiosa di incontrarlo. Orlando è pazzo di gelosia, e decide di affrontare Angelica, ma la donna gli dà uno schiaffo. Orlando sembra rasserenato, ma Angelica nel sonno nomina Ravalli…

