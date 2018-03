Le anticipazioni di È arrivata la felicità di stasera, 7 marzo 2018: nozze in vista. È arrivata la felicità torna stasera, mercoledì 7 marzo 2018, con una nuova puntata ricca di sorprese. La fiction Rai con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria è giunta alla sua seconda stagione ed anche stavolta ha catturato l’attenzione dei telespettatori grazie ad un tema importante affiancato a momenti di risate e spensieratezza. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali di stasera.

Secondo le anticipazioni ufficiali di È arrivata la felicità 2, stasera vedremo che Orlando pare finalmente aver preso una decisione sul futuro del suo rapporto con Angelica: l’architetto ha capito che la vita è una sola e vuole sposare la donna che ama. Orlando si fa aiutare da Nunzia a scegliere l’anello di fidanzamento, e decide di organizzare un viaggio per rendere la sua proposta di matrimonio un momento unico e indimenticabile.

Rita e Luca, cosa c’è stato realmente? Valeria sospetta: le anticipazioni di È arrivata la felicità del 7 marzo 2018.

Ma il sospirato weekend in Costiera Amalfitana si rivelerà ben presto carico di inaspettate sorprese. Orlando e Angelica riescono finalmente a partire per il fine settimana in costiera, ma non tutto va nel modo in cui immaginava Orlando: quando l’architetto Mieli chiede ad Angelica di sposarlo, lei rifiuta.

Angelica, infatti, teme che Orlando le abbia fatto la proposta di matrimonio solo a causa della sua malattia… Ben presto, però, Angelica comprende che la proposta è spinta soltanto dal grande amore che Orlando nutre per lei, e accetta. Valeria, intanto, inizia a sospettare che tra Rita e Luca ci sia stato qualcosa…

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT