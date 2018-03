Guida tv completa di stasera mercoledì 28 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso l’appuntamento con la fiction con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria È arrivata la felicità 2. Orlando, deciso a chiedere ad Angelica di sposarlo, con l’aiuto di Nunzia va a scegliere l’anello per mettere in pratica la sua sorpresa: vuole portare la sua compagna per due giorni sulla costiera amalfitana, e lì fare la sua proposta. In costiera, Orlando chiede ad Angelica di sposarlo, ma lei rifiuta, temendo che la proposta derivi dalla sua malattia. Ma presto Angelica capisce che la sua malattia non c’entra con la proposta di Orlando.

Su Rai 2 andrà in onda il film Il cacciatore. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto.

Guida Tv, tutti i programmi tv di stasera, mercoledì 7 marzo 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda il film Don Camillo. Brescello è un piccolo paese della bassa Padana teatro di diverse dispute che vedono confrontarsi il sindaco comunista, Peppone, e il parroco Don Camillo.

Su Canale 5 vedremo la partita della Champions League Tottenham – Juventus. Su Italia 1 andrà in onda il varietà Le Iene Show. La7 trasmetterà il film Moll Flanders. La piccola Flora vive in un orfanotrofio. Un giorno arriva uno straniero Hibbie che dice di aver conosciuto sua madre e di essere venuto per portarla via dall’orfanotrofio. Durante il lungo viaggio, Hibbie legge a Flora la storia di Moll Flanders, sua madre, donna nota per il suo carattere ribelle e il suo modo di fare spregiudicato.

