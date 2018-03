Isola dei Famosi 2018, le ultime news. Alessia Mancini sente la nostalgia di casa e si lascia andare a momenti di sconforto, mentre la Marcuzzi invece vede la propria conduzione vacillare. Alessia Mancini concorrente de L’Isola dei famosi 2018 tra i più amati ma in nomination questa settimana, si è lasciata andare a momenti di sconforto.

La nostalgia di Alessia Mancini e la crisi in occasione del compleanno della sua bimba.

L’ex Velina, in un attacco di malinconia, ha pianto pensando al compleanno della sua bambina e che non le è vicina nel festeggiare. “Voglio la mia bimba” ha detto la Mancini mentre si sfogava con Bianca Atzei. La Atzei successivamente, ha sollecitato la produzione a farle una sorpresa in tal senso, per cercare di risollevarle il morale. Anche questa settimana, Alessia Mancini è in nomination con Simone Barbato e Rosa Perrotta, ma sembra non sia arrivato ancora il momento di uscire e riabbracciare i figli ed il marito: il pubblico social sembra fare il tifo per lei e quindi, potrebbe ancora una volta superare indenne quest’altra nomination.

Nel frattempo, il marito di Alessia, Flavio Montrucchio intervistato tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha raccontato di sentire la mancanza della moglie e di guardarla sempre proprio insieme ai figli, Mya, che ha nove anni, ed Orlando, che ne ha due, quindi è ancora piccolo per capire.

L’attore ha dichiarato: “Anche a casa è così come la vedete, non è artefatta e non mette il tacco 12! Mi sembra stia bene, non è neanche dimagrita troppo. Credo stia facendo un bel percorso, è molto lucida, attiva e propositiva come nella vita. Anche a casa, quando facciamo qualche lavoro grosso, non è il tipo che “appalta” e se ne va. Anzi, vuole assistere e spesso partecipare!”.

Alessia Marcuzzi e le difficoltà nel gestire la conduzione di quest’edizione dell’Isola.

Tra accuse di omofobia e canna-gate, la posizione di Alessia Marcuzzi, conduttrice dell’Isola dei Famosi, appare sempre più precaria. In palese difficoltà in queste settimane, la bionda conduttrice ha cercato di gestire al meglio queste delicate situazioni eppure il pubblico continua a dirsi scontento e deluso di questa edizione, a dir poco ambigua.

Scrive è il settimanale Nuovo Tv nel suo ultimo numero: “È inevitabile che, assieme all’Isola, a naufragare possano essere Alessia Marcuzzi e il suo futuro da conduttrice del programma”.

