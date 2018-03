Nella settima puntata dell’Isola dei Famosi, Paola ha lasciato l’Isola dei Famosi. Lunedi 5 marzo, è stata trasmessa su Canale 5 la settima puntata del reality “Isola dei Famosi” condotto da Alessia Marcuzzi, affiancata in studio da i due opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Nella puntata abbiamo assistito ad abbandoni e ritorni. Al termine del televoto Paola ha dovuto lasciare definitivamente l’Isola mentre Nadia ed Elena, sono rimaste sull’Isola che non c’è.

Le polemiche dei naufraghi su Francesca Cipriani.

Tra i naufraghi iniziano a spuntare i battibecchi sul comportamento di Francesca Cipriani. La cantante, Bianca si lamenta di Francesca Cipriani, perché ha sempre crampi e mal di pancia. Invece secondo Gaspare, la Cipriani starebbe male solo quando c’è da lavorare. Francesca Cipriani ha detto che quando sta a digiuno, sviene. Infatti, nel mese di gennaio lei aveva avuto un malore sull’Isola ed era stata portata all’ospedale in elicottero per accertamenti.

Inoltre, Francesca Cipriani torna a far parlare di sè anche per un altro fatto: Jonathan la sfida a fare un bagno senza il reggiseno. Lei accetta e si immerge in mare. Jonathan ha detto: “Se sei f*** non avrai problemi a fare il bagno senza costume. Fai come Laetitia Castà sul suo calendario, metti la mano davanti”. Francesca ha replicato:”Ma c’è Franco a fare il bagno lui è sposato“. Poi urlando gli chiede di spostarsi o girarsi e corre in mare. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

