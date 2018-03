Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 del 7 marzo: Francesca sorveglia il fuoco tutta la notte. Un nuovo giorno inizia sull’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo cosa accade nelle ultime ore ai naufraghi con il nostro daytime di oggi, mercoledì 7 marzo 2018. Francesca Cipriani è risultata nuovamente la Peor della settimana. Stavolta, però, la sua penitenza non consiste nel rimanere legata ad un compagno: Francesca dovrà fare da “governante” al gruppo, e come primo compito deve vegliare il fuoco tutta la notte. Come se la caverà proprio lei che ama dormire fino a tardi?

Jonathan e Bianca sulla Isla Bonita: il daytime dell’Isola dei Famosi del 7 marzo 2018.

Jonathan è invece il Mejor della nuova settimana sull’Isola dei Famosi. Come premio Gli aspetta un’altra giornata da trascorrere sulla favolosa Isla Bonita, e sceglie di portare con sé Bianca Atzei. Jonathan mostra a Bianca tutti i privilegi dell’Isola, ed i due si accingono a vivere una giornata idilliaca.

Sull’Isola dei Famosi 2018, intanto, Rosa Perrotta e Alessia sono di cattivo umore per via della nomination ricevuta, mentre Simone appare stupito di essere stato nominato, in quanto sull’Isola lavora molto, pesca e procura legna per il fuoco. Sull’Isola che non C’è, intanto, Nadia ed Elena cercano di sopravvivere sull’Isola che non c’è. Nadia è molto positiva e combattiva, e non ha paura del grande impegna cui è messa alla prova. Elena è molto ammirata della grande forza di volontà di Nadia. Come se la caveranno? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

