Papa Francesco: Udienza Generale di oggi 7 marzo 2018

Udienza generale di Papa Francesco del mercoledì. Si terrà oggi, 7 marzo 2018 alle ore 10, la tradizionale Udienza Generale di Papa Francesco. Nel corso dell’appuntamento del mercoledì il Santo Padre sta proseguendo la catechesi sulla Santa Messa. Nell‘ultima Udienza Generale l’argomento trattato è stato quello della Liturgia eucaristica: “In essa, attraverso i santi segni, la Chiesa rende continuamente presente il Sacrificio della nuova alleanza sigillata da Gesù sull’altare della Croce”, ha spiegato il Santo Padre. In attesa di conoscere il tema della catechesi di oggi, approfondiamo il senso del perdono, tema della meditazione mattutina di Papa Francesco, tenutasi ieri nella cappella della Domus Sanctae Marthae.

Papa Francesco: Meditazione mattutina nella cappella della Domus Sanctae Marthae.

“Purtroppo” ed “a patto che”: con queste due espressioni Papa Francesco ha spiegato cosa è e come si vive davvero e fino in fondo il perdono. Nella messa celebrata martedì mattina 6 marzo a Santa Marta, il Pontefice ha suggerito di non aver vergogna ad accusare se stessi di essere “purtroppo” peccatori. E ha ricordato che il Signore è sempre pronto a perdonarci “a patto che”noi perdoniamo gli altri.

“Accusare se stessi è parte della saggezza cristiana” ha spiegato il Papa. Certo non è saggezza cristiana “accusare gli altri”. Bisogna invece accusare “se stessi” e affermare: “io ho peccato”. E “quando noi ci accostiamo al sacramento della penitenza”, ha suggerito Papa Francesco, bisogna “avere questo in mente: Dio grande che ci ha dato tante cose e purtroppo io ho peccato, io ho offeso il Signore e chiedo salvezza”. Ma “se io vado al sacramento della confessione, della penitenza, e incomincio a parlare dei peccati altrui, non so cosa cerco” ha affermato il Papa: sicuramente “non cerco il perdono”. Piuttosto “cerco di giustificarmi e nessuno può giustificare se stesso, soltanto Dio ci giustifica”.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT