Le ultime anticipazioni di Un posto al sole, tutte le trame delle puntate di mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 marzo 2018 – «Il giornalista geloso» – Scopriamo insieme, attraverso le Anticipazioni di Un posto al sole, un nuovo terzetto di puntate, che ci mostrano che – mentre s’inaspriscono i rapporti tra Sandro e Roberto – Alberto guadagna sempre di più la fiducia del nipote.

Mentre Giulia e Renato apprendono la decisione di Franco e Angela di sposarsi, Giovanna convocherà una vecchia conoscenza di Franco per incastrare Prisco. L’incontro tra Michele ed Emanuele Roversi non andrà secondo le aspettative di Silvia, anzi, rivelerà un’inopinata gelosia del giornalista.

Le anticipazioni di Un posto al sole, tutte le trame delle puntate di mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 marzo 2018 – «Gaetano finalmente in galera?»

Vediamo attraverso le anticipazioni di Un posto al sole, come grazie alla testimonianza di Ciro, Giovanna abbia finalmente le prove per mandare in carcere Gaetano. Come previsto da Alberto e Veronica, i rapporti tra Sandro e Roberto si fanno sempre più tesi. Mentre Michele è sempre più geloso del rapporto tra Silvia e il suo editor, quest’ultimo si rivela di ben altra pasta rispetto a quel che si era mostrato fino a questo momento…

