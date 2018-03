Anticipazione nuova puntata trono over di Uomini e Donne. Oggi, mercoledì 7 marzo 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante la puntata del trono over che verrà trasmessa.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 7 marzo 2018.

Secondo le anticipazioni circolate sul trono over di Uomini e donne hanno rivelato che nella puntata di oggi potrebbe essere arrivato per Gemma Galgani il momento della sua rassegnazione, dopo che il cavaliere Giorgio Manetti è stato davvero molto chiaro con lei. Infatti le ha detto in maniera esplicita che non ha alcuna intenzione di tornare indietro e di iniziare di nuovo con lei una storia d’amore. La dama, inizialmente sembrava non arrendersi di fronte al rifiuto di Giorgio Manetti continuava a nutrire speranza che prima o poi il “gabbiano” avesse cambiato idea. Le anticipazioni diffuse rivelano che Gemma piangerà disperata.

Probabilmente, piangerà non solo per Giorgio, ma anche per il modo in cui è stata trattata da Tina Cipollari, durante la scorsa puntata. Infatti, Tina ha rovesciato una bottiglietta d’acqua sulla testa della dama. Le indiscrezioni sul trono Over rivelano che in questo nuovo appuntamento, Gemma entrerà in studio con aria un po’ rassegnata, come se avesse l’intenzione di lasciarsi alle spalle questa dolorosa storia d’amore con Giorgio e di voler andare avanti e di proseguire il suo percorso in trasmissione conoscendo altre persone. Quindi potremmo attenderci novità a riguardo…

