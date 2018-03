Festa della Donna 2018: idee regalo per stupire qualsiasi donna si voglia omaggiare!

Alcune idee regalo per la festa della donna 2018. Per sorprendere compagne, amiche, sorelle, mamme: per omaggiare la donna alcune idee regalo.

Trattamenti in spa, centri estetici e saloni: alcune dritte per un’occasione speciale.

I cosmetici e le fragranze sono idee evergreen e sempre efficaci, ma se sei di quelle che al rossetto e alla fragranza preferiscono un trattamento benessere in spa, magari da goderti con l’amica del cuore, la mamma o la sorella, ecco alcune dritte.

Per la giornata dell’8 marzo i centri QC Terme propongono due trattamenti “women only”: l’Hands Spa, in collaborazione con OPI, per mani da dieci e lode, e Slim Pink, profondo massaggio modellante o linfodrenante per definire la silhouette e rassodare la pelle (da abbinare al succo Rossetto di Depuravita ad azione detox).

Ad Aqualux, wellness hotel affacciato sul Lago di Garda, la proposta per chi desidera trascorrere una giornata in spa con le amiche è il Rituale per Due, percorso relax con idromassaggio e trattamento viso personalizzato sul lettino ad acqua. Bye bye stress.

Se invece desideri prenotare un trattamento in centro estetico o in salone puoi farlo via Treatwell: la piattaforma di booking dedicata a servizi beauty e benessere ha avviato una collaborazione con City Angels, impegnandosi a devolvere 1 euro alla Onlus di volontari di strada d’emergenza per ogni prenotazione effettuata nella giornata dell’8 marzo sul sito Treatwell.

