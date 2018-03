Isola dei famosi 2018: anticipazioni della puntata di lunedì prossimo. Lunedì 12 marzo andrà in onda l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018. I nominati della settimana sono Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Simone Barbato. Scopriremo chi tra di loro dovrà abbandonare l’Isola principale per raggiungere Nadia Rinaldi e Elena Morali sull’Isola che non c’è. Seguendo il meccanismo della puntata precedente, sarà aperto un televoto flash per stabilire i due naufraghi che potranno proseguire il gioco. Lunedì scorso Filippo Nardi, Cecilia Capriotti e Paola Di Benedetto hanno lasciato definitivamente l’Honduras.

Alessia Marcuzzi accoglierà Paola e Filippo in studio per commentare con loro l’esperienza sull’Isola. Secondo quanto dichiarato da Francesco Monte, lunedì sarà fuori dagli studi televisivi dell’Isola dei Famosi per riabbracciare la modella. Vedremo gli sviluppi della vicenda. Frattanto, dopo l’ennesimo rifiuto a comparire nei salotti televisivi, come riportato da “Il Tempo” l’ex naufrago sarà ospite del Maurizio Costanzo show, che andrà in onda giovedì 15 marzo.

Isola dei famosi 2018: nomination e strategie.

Nel corso della settimana i naufraghi spesso si ritrovano a commentare la puntata del serale dell’Isola dei famosi 2018. Rosa è convinta che Alessia manipoli i concorrenti per arrivare alla finale da sola con Bianca Atzei. Questo pensiero, in particolare è rivolto a Nino Formicola, che l’ha nominata, secondo lei, per volere di Alessia.

Marco Ferri ha aggiunto che Bianca non prende mai posizione nei confronti di nessuno per mancanza di personalità. Una volta visionati in studio i filmati con le affermazioni di Rosa e Marco, sicuramente la tensione tra i concorrenti salirà alle stelle. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT