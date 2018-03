Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, 8 marzo 2018: la giornata da sogno di Jonathan e Bianca. Un nuovo giorno è iniziato sull’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo cosa accade nelle ultime ore ai naufraghi con il nostro daytime di oggi, 8 marzo 2018. Sull’ Isola dei Famosi 2018 Jonathan e Bianca stanno vivendo dei momenti da sogno sulla Isla Bonita. Bianca ha potuto finalmente dormire su un comodo letto, E con Jonathan ha fatto un fantastico bagno nelle limpide e paradisiache acque.

Bianca è felicissima di questa possibilità che ha avuto, e ringrazia di cuore Jonathan per l’opportunità che le ha regalato dopo aver passato settimane ad ascoltare le parole crudeli di Elena e dopo essere stata legata prima a Paola e poi a Francesca. Ben presto, però, il sogno volge al termine, e Bianca e Jonathan devono far ritorno su Playa Uva.

Le avventure delle due naufraghe sull’Isola che non c’è: il daytime dell’Isola dei Famosi di oggi, 8 marzo 2018.

Sull’Isola dei Famosi 2018, intanto, Simone Barbato e Amaurys Pérez vanno in cerca di legna, mentre Gaspare appare preoccupato per il fatto che Francesca farà i turni per il fuoco: teme possa addormentarsi. Sull’Isola che non c’è, intanto, il fuoco si è spento, ma Nadia non demorde: prova a riaccendere il fuoco grazie alle lenti lasciate da Filippo, e a furia di provare ad inclinare le lenti nel modo giusto e a soffiare sulla paglia, la naufraga riesce ad accendere il fuoco. Anche grazie all’aiuto di Elena, Nadia riesce un bel fuoco! Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

