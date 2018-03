Anticipazione nuova puntata trono over di Uomini e Donne. Oggi, giovedì 8 marzo 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Sarà disponibile a partire da oggi in edicola il primo ‘Magazine’ dedicato a tutti i protagonisti più amati e seguiti del programma.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: puntata 8 marzo 2018.

Secondo le anticipazioni circolate, nella puntata di oggi, del Trono Over, hanno rivelato che assisteremo alla continuazione dello sviluppo della vicenda tra Angelo ed Anna. Nella puntata che è stata trasmessa ieri, a sorpresa, Angelo ha chiesto ad Anna di ricominciare a sentirsi. Inoltre, ieri, Giorgio ha ribadito a Gemma che un loro riavvicinamento non sarà mai possibile. La dama si è trovata quindi costretta, dopo mesi di sofferenza e di tira e molla, a rassegnarsi definitivamente. Scopriremo nella puntata di oggi come andranno a finire queste storie…

Uomini e Donne “Magazine” da oggi in edicola.

La rivista, dedicata al programma Uomini e Donne, sarà in edicola ogni giovedì a partire da oggi, 8 marzo 2018, al prezzo lancio di soli 50 centesimi. Il giornale sarà composto da 68 pagine dedicate alle vicende dei protagonisti del programma con interviste esclusive, focus ad hoc e rubriche dedicate sia al Trono Classico che a quello Over.

Inoltre tra le pagine del magazine ci sono delle rubriche fisse tra cui: la Posta del cuore, curata da Francesco Monte, poi People, che raccoglie le ultime notizie su ex tronisti ed ex corteggiatori e sulle coppie formatesi grazie al programma e la rubrica Beauty, con i consigli di bellezza di Giulia De Lellis.

