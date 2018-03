Il look di Caterina Balivo per la puntata di Detto Fatto di oggi, venerdì 9 marzo 2018. Detto Fatto torna oggi, venerdì 9 marzo 2018, con l’ultima puntata per questa settimana: la trasmissione riprenderà lunedì 12 marzo puntuale alle 14 su Rai 2 per una nuova settimana ricca di tutorial, idee e proposte interessanti. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, 9 marzo 2018, Caterina Balivo ha scelto un outfit dallo stile anni Settanta: la bella conduttrice ha indossato un abito corto, con graziosa fantasia geometrica sui toni del nero, bianco e rosa. A completare il look sono degli stivali neri alti fino a metà coscia.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, venerdì 9 marzo 2018: cucina, moda sposa,

Oggi, venerdì 9 marzo 2018, a Detto Fatto Franco Aliberti torna con un nuovo tutorial di cucina, e propone una rivisitazione di un gustoso dolce molto amato e richiesto: la torta ricotta e pera. Franco fa diventare questo dolce un morbido plumcake con sorpresa con pere, cacao e yogurt bianco. Il dolce è impreziosito da un’ottima salsa al cacao.

Detto Fatto prosegue con un tutorial di moda sposa. Alessandra Rinaudo continua il suo viaggio in giro per l’Italia alla ricerca delle caratteristiche tipiche dei matrimoni regionali, e stavolta fa tappa in Umbria. Per una bella futura sposa, Alessandra propone tre abiti della sua collezione. La caratteristica richiesta per il matrimonio è sobrietà, e questi abiti sono sobri e spettacolari allo stesso modo.

Il primo abito è realizzato in cady, un tessuto molto bello, elegante ed allo stesso tempo confortevole, illuminato leggermente solo sul punto vita e sulla spalla e corredato dal velo. Il secondo modello è anch’esso realizzato in cady, ha un dettaglio elegante e floreale sulla spalla e una schiena semi trasparente per uno stile chic e molto femminile. Il terzo modello è in mikado con una scollatura a V essenziale e pulita ed un taglio moderno. Sulla schiena ci sono dettagli che creano luce, con pizzi ricamati tutti a mano. Il velo è impreziosito con del pizzo che richiama i ricami floreali dell’abito.

A Detto Fatto il dottor Marco Bartolucci ci parla di una patologia della pelle molto comune in particolar modo nel periodo adolescenziale: l’acne. Le sue cause sono molteplici, e spesso provocano delle cicatrici sulla pelle che non vanno più via. Ci sono, però, dei trattamenti non invasivi che ci consentono di riavere la pelle sana e liscia. Il dottor Bartolucci parla dell’acne insieme ad una sua ospite che presenta la pelle piena di cicatrici. L’ospite spiega che a lei l’acne è venuto anche a causa di un’intolleranza ai latticini. Il dottor Bartolucci è un medico chirurgo e propone un semplice intervento con un laser fatto in anestesia locale che ha tempi di recupero molto rapidi: la pelle rimane arrossata solo 8 ore.

Detto Fatto oggi dà il benvenuto ad una nuova tutor, Jennifer Della Zorza, che ci parla di moda intimo ed in particolar modo ci spiega come scegliere il completino adatto per il primo appuntamento. Tra le proposte di Jennifer, troviamo un completino per un look casual, con reggiseno con ferretto, di quelli comodi e lisci, ma c’è un particolare in tulle sul bordo superiore che dona una certa trasparenza e lo rende molto femminile. Questo completino può essere abbinato con un jeans ed una camicia in seta un po’ trasparente, così si intravede il reggiseno ma non si appare molto osé. Per chi vuole puntare su qualcosa di maggiormente romantico, Jennifer suggerisce un completino tutto in pizzo: si tratta di un balconcino con un gioco di ricami e trasparenze molto romantico. Questo completino può essere abbinato ad un abito scollato: anche se si dovesse intravedere leggermente il reggiseno, il risultato sarebbe molto elegante. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT