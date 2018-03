Francesco Monte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip? Franceso Monte, ex naufrago del reality Isola dei Famosi, dove è stato al centro del caso “canna-gate” dopo essere stato accusato da Eva Henger di aver comprato e consumato marijuana in Honduras. Il ragazzo aveva deciso di abbandonare il gioco per tornare in Italia e difendersi nelle sedi opportune dalle accuse ricevute. Ad ogni modo, lui continua a sostenere di non aver fumato marijuana e di sentirsi una vittima in questa situazione ma è sicuro che la giustizia farà il suo corso.

Francesco Monte parteciperà alla prossima edizione di GF vip?

A Francesco Monte è stato chiesto se tra i suoi piani futuri sia la possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip, qualora gli venisse fatta la proposta. In merito lui ha replicato alla domanda dicendo: “Ti rispondo sorridendo, l’ho già fatto lo scorso anno e non mi ha portato una grande fortuna. Ma dopo tutto quello che mi è successo ho imparato a rispondere ‘mai dire mai‘”.

Ricordiamo, che Francesco Monte, è stato lasciato in diretta tv dalla sua ex fidanzata Cecilia Rodirguez proprio durante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Nonostante la delusione e ricordi non positivi in merito alla trasmissione, non ha escluso a priori tale opportunità. Inoltre, l’ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte, sta curando la rubrica “Posta del cuore” sul nuovo settimanale Uomini e Donne Magazine, in edicola da giovedi 8 marzo 2018.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT