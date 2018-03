Le anticipazioni dell’ultima puntata di Immaturi – La serie del 9 marzo 2018: arriva la notte prima degli esami. Stasera, venerdì 9 marzo 2018, andrà in onda l’ultima puntata della fiction Mediaset Immaturi – La serie. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali dell’ultima puntata di stasera. L’ esame di maturità si avvicina, e gli Immaturi si sentono impreparati e temono di non superare l’esame. Decidono, così, di andare nella casa al mare per alcuni giorni di full immersion nello studio. A sorpresa, li raggiunge anche Anita. Piero finalmente scopre con chi l’ha tradito Anita: già ad inizio anno scolastico ha saputo che l’amico Virgilio non c’entra nulla, ma adesso scopre che Anita l’ha tradito con Stefano, che oggi è Padre Stefano!

Segui il tuo cuore: le anticipazioni di Immaturi – La serie di stasera, 9 marzo 2018.

Gli Immaturi provano a studiare, ma il pensiero è sempre alle loro vicende amorose. Serena ha deciso di trasferirsi a Dubai con suo marito, anche se sente di non amarlo più. Virgilio lascia Doriana: la differenza d’età gli fa paura, e pensa che la ragazza ha quasi l’età di sua figlia. Luisa sta preparando il suo matrimonio, ma con tanta tristezza e confusione: inizia a sospettare che Flavio la tradisca. Cosa farà Lorenzo?

La notte prima dell’esame di maturità porta consiglio. Gli Immaturi studiano, ma non solo: parlano molto delle loro vite, si confrontano e si consigliano. Serena decide di lasciare il marito e corre da Gigi. Francesca è molto triste per la scelta di Daniele, ma anche per lei si prospetta un lieto fine. Daniele ricade nel vizio del gioco, ma presto capisce che sta buttando la sua vita e corre da Francesca. E Luisa e Lorenzo? Lo scopriremo tra poco su Canale 5!

