Isola dei Famosi 2018, le ultime news. Il reality show l’Isola dei Famosi, giunta alla tredicesima edizione, tra polemiche e discussioni sta riscuotendo risultati da ascolti molto importanti. Questa settimana il reality condotto da Alessia Marcuzzi è ritornata in onda di lunedì sera ma dalle prossime puntate, secondo le anticipazioni diffuse, ci saranno delle novità in merito la messa in onda della programmazione ufficiale dell’Isola dei Famosi. Scopriamo nel dettaglio queste novità.

Il motivo della scelta di cambiare la data di programmazione del reality dalla nona puntata.



Secondo le anticipazioni circolate sull’Isola dei famosi 2018 hanno rivelato che l’ottava puntata in diretta del reality show andrà in onda lunedì 12 marzo, la quale dovrà confrontarsi contro la replica della fiction Il Commissario Montalbano su Rai 1.

Dalla nona puntata in poi, il reality cambierà la data di programmazione della diretta. Le restanti puntate della tredicesima edizione de l’Isola dei Famosi inclusa la semifinale e la finalissima saranno trasmesse di martedì sera.

Dunque, il reality dal prossimo 20 marzo, le puntate in diretta andranno in onda il martedi. Da questa settimana in poi l’Isola dovrà scontrarsi l’atteso ritorno in tv di The Voice of Italy, il talent show di Raidue che sarà condotto in questa edizione da Costantino Della Gherardesca e dove sarà presente come giudice Albano Carrisi. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

