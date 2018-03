Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, venerdì 9 marzo 2018: Francesca supera le prime prove! Un nuovo giorno è iniziato sull’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo cosa accade con il nostro daytime di oggi, 9 marzo 2018. Francesca Cipriani sta superando egregiamente il castigo che le spetta da peor della settimana: la showgirl è riuscita a vegliare il fuoco senza addormentarsi, aiutata dai compagni che le hanno fatto compagnia e grazie ai suoi pensieri, che scorrevano veloci su un foglio. Francesca ha scritto una bellissima lettera per la mamma che compie gli anni. Anche Franco Terlizzi compie gli anni, e di anni Franco ne fa cinquantasei!

Superata la prova della veglia del Fuoco, Francesca Cipriani deve adempiere ad un altro compito: deve cucinare ai compagni, preparare loro le porzioni e lavare le stoviglie. Questo compito a Francesca appare subito arduo: i compagni le danno indicazioni sulle minime cose, e Francesca è intimorita, ma infine chiede ai compagni di allontanarsi e di fidarsi di lei. In effetti, Francesca cucina un ottimo riso, e tutti le fanno i complimenti.

La felicità di Bianca: il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, 9 marzo 2018.

Bianca Atzei trascorre questa settimana senza essere legata a nessuno: per ben due settimane una corda l’ha tenuta legata prima a Paola, poi a Francesca. Bianca si sente finalmente libera, e ha voglia di andare a pescare con Simone Barbato e Jonathan Kashanian

Sull’Isola che Non c’è, l’atmosfera è rilassata. Nadia fa notare che non ci sono più litigi per le porzioni, per i turni, c’è armonia e tranquillità. Nadia ed Elena hanno dimostrato che anche due donne da sole possono sopravvivere sull’Isola dei Famosi. Elena controlla i paguri, mentre Nadia prepara il fuoco. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

