Max Biaggi esclude la sua presenza in studio per fare una sorpresa a Bianca Atzei. La fine della storia d’amore tra Max Biaggi e Bianca Atzei, avvenuta lo scorso dicembre, è stata al centro delle riviste gossip, dove si sono concentrate soprattutto sul dolore di Bianca e sulle possibili nuove relazioni di Max. Inoltre, la cantante ha più volte detto di non essere mai stata resa al corrente sulle cause effettive e sui motivi della rottura inaspettata. La cantante, Bianca Atzei, aveva deciso di partecipare all’inizio proprio per dimenticare la relazione finita con Max Biaggi. Ma all’interno del reality, si è ritrovata spesso affranta e afflitta dallo sconforto è ciò ha dimostrato quanto sia ancora provata dal dolore di quell’addio.

Max Biaggi ha rifiutato l’invito in studio per fare una sorpresa a Bianca Atzei.

L’avventura di Bianca Atzei all’Isola dei Famosi sta procedendo tra alti e bassi, alcune volte è scoppiata in lacrime ricordando la sua storia passata, ma non ha mai raccontato i motivi che hanno spinto Biaggi a lasciarla.

Secondo quanto pubblicato dal giornale Diva e Donna, Max Biaggi ha ufficialmente rifiutato l’invito in studio all’interno del reality l’Isola dei Famosi e alla successiva proposta da parte della redazione di fare una sorpresa all’ex fidanzata Bianca Atzei.

Biaggi avrebbe ritenuto inopportuna la sua presenza in studio poiché tra le possibili motivazioni alla fonte della rottura potrebbe trovarsi proprio la decisione di Bianca Atzei nel partecipare al reality secondo quanto riportato da Diva e Donna. Max Biaggi, riguardo a ciò, avrebbe commentato: “Assolutamente non ho nessuna voglia di andare in quel contesto! Per carità!“. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

