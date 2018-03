Isola dei famosi 2018: ultime news: In attesa della settima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 che andrà in onda lunedì prossimo alle 21,30 su Canale 5, scopriamo assieme le ultime avventure dei naufraghi. I vip hanno festeggiato il compleanno di Franco Terlizzi che ha compiuto cinquantasei anni e sono impegnati nelle consuete attività da svolgere sull’Isola.

Elena Morali e Nadia Rinaldi sull’Isola che non c’è hanno trovato un equilibrio che consente loro di trascorrere la settimana in tranquillità. Lunedì prossimo dovranno scontrarsi con il concorrente che il pubblico vorrà eliminare con il televoto, per potere rimanere ancora in gara.

Isola dei famosi 2018: lo scandalo si allarga alle altre edizioni.

Non si ferma l’inchiesta di Striscia la notizia sul presunto consumo di marijuana all’Isola dei famosi 2018, ma si è estesa anche all’edizione dell’anno scorso. Valerio Staffelli ha intervistato al telefono Giulia Calcaterra, ex velina e concorrente dell’Isola dei Famosi 2017, vinta da Raz Degan.

La giovane ha confermato che alcuni concorrenti dell’edizione passata hanno fatto liberamente uso di spinelli nell’albergo nel quale avevano soggiornato prima del trasferimento sull’Isola. Secondo le conclusioni dell’inviato del Tg satirico, quindi, la produzione del programma non poteva non essere a conoscenza di tali eventi.

Secondo le rivelazioni dell’ex velina, gli autori avrebbero anche manipolato le strategie del gioco per far vincere Raz Degan. Un’altra tegola si abbatte su quest’edizione dell’Isola dei famosi. Lunedì prossimo ci sarà la replica della casa di produzione o la vicenda sarà ignorata? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT