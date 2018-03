La prova del cuoco, le ricette della puntata di oggi, venerdì 9 marzo 2018. Tra poco andrà in onda una nuova puntata de La prova del cuoco, condotta oggi da Federico Quaranta in sostituzione di Antonella Clerici, impegnata con Sanremo Young, in onda stasera in diretta su Rai 1. In attesa di scoprire le nuove ricette della puntata di oggi de La prova del cuoco, vi ricordiamo alcuni dei piatti preparati ieri.

Gareggiano oggi venerdì 9 marzo 2018 a La prova del cuoco per il Pomodoro Rosso Gian Piero Fava, e Mauro Improta per il Peperone Verde. Il tema della prima manche di gara sono gli gnocchi alla parigina, che verranno preparati con radicchio e groviera da Fava e con un’aggiunta di Groviera da Improta. Federico Quaranta assegna la vittoria a Gian Piero Fava.

Sal De Riso prepara il principe siciliano oggi venerdì 9 marzo 2018 a La prova del cuoco.

In attesa della sfida finale, Sal De Riso prepara il principe siciliano, cominciando dalla preparazione del babà, ossia con un impasto a base di farina, lievito di birra, miele di acacia, sale, il burro da mischiare con il pistacchio, 12/13 uova per mezzo chilo di farina.

Intanto, per la preparazione della glassa al pistacchio viene utilizzata dell’acqua, del latte condensato, zucchero, gelatina, burro di cacao, panna, pasta di pistacchio, glucosio, destrosio, cioccolato bianco, i pistacchi. Si prende un sac a poche, vi si versa l’impasto del babà e dopo la lievitazione lo si mette in forno in degli stampini ad una temperatura di 190 gradi.

Dopo la cottura i babà vengono immersi nel ponce preparato con bucce d’arancia, limone, zucchero, vaniglia. Vengono lasciati in infusione per qualche minuto, si spremono, vengono messi a sgocciolare e glassati con la glassa preparata in precedenza e guarniti con i pistacchi.

La prova del cuoco, ricordando le ricette di ieri giovedì 8 marzo 2018.

Tra poco scopriremo chi gareggerà oggi venerdì 9 marzo 2018 alla prova del cuoco per la squadra del peperone verde per quella del pomodoro rosso. Nella puntata di ieri, in occasione della Festa della Donna 2018, Anna Moroni ha preparato i tagliolini al limone e curcuma, con burro, prosciutto cotto, buccia di un limone, vino bianco, succo di limone, pepe di caienna, uova sode, parmigiano grattugiato, pepe ed un filo d’olio.

Ivano Ricchebono ha preparato il Riso 8 marzo, bastoncini di pollo laccati con peperoni, e Renato Salvatori ha preparato fiori di zucca ripieni con insalata di agretti e trota alle erbe aromatiche con patate chips dolci. Il nuovo appuntamento con La prova del cuoco è per oggi venerdì 9 marzo 2019. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

